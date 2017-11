FOREX-Dlr risale dopo dati lavoro Usa ma resta debole su ipotesi Trump

NEW YORK, 4 novembre (Reuters) - L'euro/dollaro è sceso ai minimi di seduta dopo i dati mensili sul mercato del lavoro Usa, ma il biglietto verde si conferma in posizione di relativa debolezza, in attesa del voto presidenziale di martedì prossimo. ** L'economia Usa ha creato 161.000 nuovi posti di lavoro in ottobre, appena pochi di meno dei 175.000 attesi; il dato di settembre è stato rivisto al rialzo a 191.000 unità dalle 156.000 precedentemente rilevate. ** Subito dopo la diffusione dei 'payroll' l'euro/dollaro è sceso al minimo intraday di 1,1081, un livello che tuttavia non si discosta molto dal massimo da tre settimane di 1,1126 toccato ieri. Il dollaro/yen si conferma in area 103, appena mezza figura sopra il minimo da un mese di 102,56 visto ieri. ** I dati odierni sull'occupazione vanno decisamente nella direzione di una conferma delle aspettative di un rialzo dei tassi Usa a dicembre; ma nel frattempo da alcuni giorni hanno iniziato ad agitarsi sul mercato timori concreti di una vittoria del candidato repubblicano Donald Trump. ** I sondaggi indicano un sostanziale testa a testa tra la rivale democratica Hillary Clinton e Trump. Una vittoria di quest'ultimo, si teme, potrebbe rispingere l'economia Usa su un terreno di maggiore incertezza, fino a consigliare alla Fed di rimandare l'intervento sui tassi. ** Nonostante i dati odierni il 'dollar index', che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali, si avvia a chiudere la settimana con un deprezzamento di oltre l'1%. ** Si conferma in recupero la sterlina sul dollaro, già ieri spinta al rialzo di oltre l'1% dalla decisione dell'Alta Corte britannica sulla necessità di un voto parlamentare per l'avvio della procedura di Brexit: il cambio sterlina/dollaro ha toccato oggi quota 1,2499, nuovo massimo da circa un mese. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1090/91 1,1103 DOLLARO/YEN 102,96/98 102,97 EURO/YEN 114,19/24 114,34 EURO/STERLINA 0,8881/83 0,8909 ORO SPOT 1.304,66/4,79 1.303,25 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia