FOREX-Dlr solido in attesa Pil Usa, focus anche su inflazione europea

LONDRA, 28 ottobre (Reuters) - Il dollaro si conferma su posizioni di forza, in attesa della prima stima sul Pil Usa del terzo trimestre, in arrivo nel primo pomeriggio, che potrebbe ulteriormente rafforzare le attese di un rialzo dei tassi Fed nel meeting di dicembre. ** La stima 'advance' dovrebbe indicare, secondo il consensus, una crescita dell'economia americana del 2,5% annualizzato, contro l'1,4% del secondo trimestre ** Se confermata, l'accelerazione del Pil permetterebbe alla Fed di migliorare la sua valutazione sullo stato dell'economia nel meeting della prossima settimana, lasciando pochi dubbi su un intervento nel meeting successivo, cui già ora i future sui Fed Fund attribuiscono una probabilità oltre il 75%. ** Il cambio dollaro/yen è salito stamane a un nuovo massimo da tre mesi a 105,42. ** Il biglietto verde frena solo leggermente sull'euro: in mattinata l'euro/dollaro è salito a un massimo intraday di 1,0925; il cambio resta comunque in vista del minimo da sette mesi e mezzo di 1,0851 toccato martedì scorso. ** Sul fronte euro si guarda ai dati preliminari di ottobre sull'inflazione, alla ricerca di conferme dei primi segnali di risveglio dei prezzi al consumo già evidenziati dai numeri di settembre. L'indice Cpi francese è cresciuto dello 0,5% tendenziale, leggermente meno delle attese, mentre nel primo pomeriggio giungerà il dato tedesco, per cui si prevede un +0,6% dal +0,5% del mese precedente. ** I dati di inflazione andranno a orientare le aspettative sulle prossime mosse della Bce, specie in materia di Qe. Il mercato comincia infatti a ragionare su un prossimo avvio della fase di riduzione degli acquisti del programma, probabilmente subito dopo il termine di marzo 2017. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0914/16 1,0894 DOLLARO/YEN 105,21/25 105,28 EURO/YEN 114,86/90 114,71 EURO/STERLINA 0,8958/60 0,8953 ORO SPOT 1.267,41/8,18 1.266,61