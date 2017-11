FOREX-Euro sale su dollaro dopo dati Usa, attesa per meeting Bce

NEW YORK, 19 ottobre (Reuters) - L'euro si apprezza leggermente sul dollaro dopo la diffusione dei dati macro statunitensi, ma si mantiene comunque sotto la soglia di 1,10 dollari in attesa del meeting Bce di domani. ** Oltre le attese si sono rivelati i dati sulle licenze edilizie di settembre, saliti a 1,225 milioni da 1,152 milioni di agosto e a fronte di un consensus per 1,165 milioni. ** Sempre relativi a settembre, i numeri sull'avvio di nuovi cantieri hanno mostrato invece un incremento di 1,047 milioni a fronte di attese per 1,175 milioni e rispetto a 1,150 milioni di agosto. ** Al netto di questo movimento, il biglietto verde resta piuttosto debole ricalcando l'andamento dei tassi dei governativi Usa, in discesa dopo il rallentamento dell'inflazione 'core' statunitense che raffredda le attese per un rialzo dei tassi da parte della Fed entro fine anno. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0970/72 1,0978 DOLLARO/YEN 103,42/45 103,85 EURO/YEN 113,44/46 114,03 EURO/STERLINA 0,8913/16 0,8934 ORO SPOT 1.270,41/44 1.262,24 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia