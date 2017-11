FOREX-Dollaro in calo, cautela investitori su rialzo tassi Usa

LONDRA, 19 ottobre (Reuters) - La debolezza dell'indice del dollaro -- legata al calo dei rendimenti dei Treasury per via del rallentamento dell'inflazione Usa sottostante -- riflette l'aumento della cautela degli investitori su un rialzo dei tassi di interesse entro fine anno. Attorno alle 10 l'indice cede lo 0,1% a 97,809, al di sotto del massimo di sette mesi visto lunedì a 98,169. Sullo yen, il biglietto verde cede lo 0,3% a 103,55 yen mentre l'euro è leggemente in rialzo a 1,0989 L'inflazione sottostante, o Cpi 'core', che non considera cibo ed energia, è salita dello 0,1% il mese scorso dopo il +0,3% di agosto. L'aumento a perimetro annuo si è fermato a 2,2% dopo il +2,3% di agosto. ** I futures sui Fed fund <0#FF:> mostrano circa il 65% di probabilità che la Federal Reserve alzi i tassi di interesse entro fine anno, in calo rispetto al 70% rilevato prima dei dati sul Cpi statunitense. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0989/92 1,0978 DOLLARO/YEN 103,80/82 103,85 EURO/YEN 114,34/38 114,03 EURO/STERLINA 0,8952/56 0,8934 ORO SPOT 1.262,39/40 1.262,24 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia