FOREX-Dollaro a nuovi massimi seduta dopo dati vendite dettaglio Usa

NEW YORK, 14 ottobre (Reuters) - Il dollaro si mantiene in apprezzamento nella seduta odierna, con un saldo positivo settimanale di oltre un punto percentuale rispetto al paniere delle principali divise mondiali, sostenuto dalle aspettative di un rialzo dei trassi Usa a dicembre. ** I dati Usa delle 14,30, in particolare le vendite al dettaglio di settembre (risalite dello 0,6% dopo la contrazione dello 0,3% del mese precedente), sono usciti in linea con le stime confermando il quadro di una moderata ripresa nel paese, coerente con una mossa restrittiva prima di fine anno . ** In attesa stasera dell'intervento del governatore della Fed Janet Yellen, nel pomeriggio si è già espresso il numero uno della Fed di Boston Rosengren, definendo una "valutazione appropriata" quella dei mercati, che attribuiscono un'alta probabilità a un rialzo dei tassi a dicembre. ** Subito dopo la pubblicazione dei dati Usa, l'euro/dollaro è risceso brevemente sotto quota 1,10, toccando un minimo di seduta a 1,0996, non lontano dal minimo di 1,0985 di ieri, il livello più basso da fine luglio. A livello settimanale il biglietto verde guadagna circa l'1,6% sulla valuta unica. ** Movimento analogo per il dollaro/yen, che dopo i numeri sulle vendite al dettaglio Usa ha aggiorna il massimo intraday a 104,47, riavvicinandosi al massimo da fine luglio visto ieri a 104,62, con un rialzo settimanale di oltre l'1,2%. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1007/11 1,1056 DOLLARO/YEN 104,29/32 103,68 EURO/YEN 114,82/86 114,61 EURO/STERLINA 0,9017/21 0,9017 ORO SPOT 1.252,81/3,58 1.257,49