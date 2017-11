FOREX-Mercato nervoso su caso Deutsche, euro in calo su dlr e franco

LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Le preoccupazioni legate allo stato di salute di Deutsche Bank pesano sull'euro, in calo stamane sul dollaro e anche sul franco svizzero su cui la valuta unica scende minimi da circa due mesi. ** Il titolo Deutsche Bank è ancora in netto calo oggi in Borsa; l'AD John Cryan è intervenuto per spiegare che esistono forze sui mercati che mirano a indebolire la fiducia nei confronti della banca . ** A metà mattinata l'euro/dollaro scambia poco sopra il minimo intraday di 1,1167; anche il cambio euro/franco viaggia in area 1,0840, poco sopra il minimo della mattinata di 1,0812, livello più basso da otto settimane. ** "Sembra che l'appetito per il rischio stia indietreggiando, insieme all'aumento delle preoccupazioni sul settore bancario europeo" conferma il capo strategist valutario di Morgan Stanley Hans Redeker. ** È stato limitato l'effetto sui cambi dei dati preliminari di settembre sull'inflazione. L'indice Cpi della zona euro è cresciuto dello 0,4% tendenziale, come atteso, rispetto al +0,2% di agosto ; l'inflazione italiana si è riportata in positivo in settembre e segnali di rafforzamento sono anche giunti anche da quella francese. ** I numeri odierni sui prezzi, insieme a quelli positivi di ieri da Germania e Spagna confermano comunque un miglioramento del quadro inflativo nella zona euro: un elemento che viene interpretato come una prima conferma dell'efficacia dell'azione della Bce, e che in prospettiva potrebbe allentare le pressioni perché Francoforte adotti nuove iniziative di stimolo. ** In lieve apprezzamento sull'euro anche la sterlina; il cambio euro/sterlina ha toccato il minimo di seduta in mattinata a 0,8611, poco dopo la pubblicazione della seconda lettura del Pil britannico del secondo trimestre, rivisto al rialzo a +0,7% congiunturale da +0,6% della stima flash. ORE 11,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1180/84 1,1221 DOLLARO/YEN 101,04/05 101,01 EURO/YEN 112,96/99 113,36 EURO/STERLINA 0,8632/35 0,8661 ORO SPOT 1.326,51/7,28 1.320,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia