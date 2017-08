Forex, dollaro e yen scivolano, dlr australiano massimo su anno

LONDRA, 7 settembre (Reuters) - Negli scambi del pomeriggio dollaro e yen scivolano, mentre il dollaro australiano tocca il massimo su anno, sulla scia delle decisioni del G20 che hanno stimolato la propensione al rischio degli investitori, con domanda concentrata su materie prime ed equity.

I paesi leader del G20 sabato a Londra hanno deciso di proseguire una politica monetaria e fiscale esapansiva, commentano gli analisti, citando come ulteriore stimolo alla fiducia sui mercati anche le prossime facilitazioni agli investimenti in Cina.

Le borse europee .FTEU3 avanzano di oltre l'1,8% e il greggio CLc1 guadagna 70 cent a 68,73 dollari al barile in una giornata caratterizzata dalla chiusura di Wall Street per il Labor Day.

L'oro XAU= avanza di circa 1,00 dollaro all'oncia a quota 995. Il suo andamento, insieme ai buoni dati sull'occupazione in Australia, avvicinano la valuta di Sydney AUD= ai massimi da un anno. Analogamente, dollaro neozelandese NZD= vicino a un record annuale in attesa della riunione della Banca centrale.

"Non c'è stata una reazione troppo forte dei mercati al G20, ma in generale l'esito della riunione è visto come stimolo....al rischio, soprattutto perchè si allontana l'ipotesi di un ricorso a exit strategy premature" commenta Robert Minikin, strategist di Standard Chartered a Londra.

ORE 16,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4333/37 1,4309

DOLLARO/YEN JPY= 93,00/06 92,95

EURO/YEN EURJPY= 133,34/39 133,03

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8747/49 0,8728

ORO SPOT XAU= 995,55/6,35 993,40/5,40