Forex, yen recupera terreno tra scambi nervosi in chiusura Asia

TOKYO, 7 aprile (Reuters) - Negli scambi finali sulla piazza asiatica la valuta giapponese recupera ampiamante terreno sulle principali controparti, sulla falsariga della correzione dgli indici di borsa dopo la pausa di Wall Street ieri.

In linea alle attese di mercato Banca del Giappone ha confermato i tassi di riferimento sull'attuae minimo record di 0,1%, ampliando però la gamma del collaterale da consegnare come controparte per la liquidità.

Ha invece varato un taglio da un quarto di punto portando i tassi al minimo di 3,0% Reserve Bank of Australia.

Il recupero dello yen, avvertono gli operatori, va naturalmente messo in relazione anche alle prese di beneficio che hanno colpito dollaro ed euro saliti ieri al record degli ultimi sei mesi contro la divisa nipponica.

Alle 7,50 circa l'euro vale 1,3356/58 dollari EUR= da 1,3397 della chiusura Usa di ieri e 134,25/28 yen EURJPY= da 135,43.

Il dollaro/yen JPY= si attesta invece a 100,49/54 da 101,02 della chiusura.