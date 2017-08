Dollaro scende dopo dati occupazione Adp peggiori attese

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - Il dollaro scende negli scambi di oggi, tagliando i recenti guadagni su dollaro e yen, mentre il brusco calo dei posti di lavoro del settore privato in dicembre ha riacceso i timori di una recessione prolungata negli Usa.

Il report diffuso da ADP ha mostrato il numero degli occupati del settore privato Usa in calo di 693.000 unità, contro un consensus di -473.000 posti di lavoro.

Il dato ha anticipato le statistiche relative agli occupati non agricoli, che verranno rese note dal governo Usa venerdì. Un sondaggio Reuters vede gli occupati non agricoli in calo di 500.000 unità in dicembre.

"Lo shock iniziale (dei dati sugli occupati del settore privato) è molto forte e il mercato si muove verso la vendita di dollari", ha detto Steve Butler, economista di Scotia Capital.

Nei primi scambi a New York, l'euro EUR= scambia in rialzo dello 0,94% a 1,3656 dollari. Il biglietto verde perde lo 0,91% sullo yen JPY= a 92,82, allontanandosi ulteriormente dal massimo da un mese toccato nella scorsa seduta.

ORE 16,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3651/54 1,3528

DOLLARO/YEN JPY= 92,80/2,85 93,65

EURO/YEN EURJPY= 126,74/78 126,70

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9027/30 0,9060

ORO SPOT XAU= 840,60/2,95 863,35/63,35