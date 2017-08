Yen difende guadagni su preoccupazioni per economia globale

TOKYO, 7 luglio (Reuters) - Lo yen difende i rialzi nei confronti delle principali divise grazie alla maggiore prudenza tra gli investitori per le prospettive dell'economia globale.

Il dollaro è stabile dopo essere scivolato ieri ai minimi da cinque settimane contro yen in scia ai dati della scorsa settimana sull'occupazione Usa.

"Il contesto di mercato ora è tale per cui gli investitori riducono le posizioni di rischio senza che ci sia un ritorno in piena regola dell'avversione al rischio. Siamo ancora in una fase di correzione dell'eccessivo ottimismo sulla ripresa economica cui si è assistito di recente", commenta Akira Takeuchi, di Chuo Mitsui Trust and Banking.

Alle 7,50 l'euro/dollaro EUR= scende di 0,1% a 1,3964/66. Arretra di 0,1% anche l'euro/yen EURJPY= a 133,13/18. Piatto il dollaro/yen JPY= a 95,31/34.