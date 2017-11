Forex, dollaro in rialzo in attesa minute Fed, euro debole

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - In attesa della pubblicazione dei verbali dell‘ultima riunione di politica monetaria della Fed, che potrebbero fornire dettagli più precisi su un imminente rialzo dei tassi d‘interesse, la valuta Usa mostra forza.

“Le minute costituiranno un importante driver della giornata, in particolare sarà da vedere se l‘avversione al rischio si acuirà dopo la loro pubblicazione”, dice Alvin Tan, strategist di Societe Generale a Londra.

La moneta unica è invece appesantita dai timori relativi alla crescita economica e al rischio deflazione e si è spinta ai minimi del mese contro lo yen a 136,50.

I timori sull‘economia globale hanno dato impulso ai beni rifugio, fra questi appunto la valuta giapponese che mostra un marcato rialzo dopo i deludenti dati macro europei e i tagli alle stime da parte del Fondo monetario che ha ridotto le stime di crescita per la terza volta quest‘anno, mettendo in guardia in particolare sulla debolezza di aree come la zona euro, il Giappone e alcune economie emergenti come il Brasile .

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2666/68 1,2632 DOLLARO/YEN 108,16/19 108,02 EURO/YEN 136,99/7,01 136,86 EURO/STERLINA 0,7873/76 0,7868 ORO SPOT 1.217,00/7,75 1.208,64/9,26

