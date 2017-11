Forex, yen in rialzo su timori crescita, dollaro saldo

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - I timori relativi alla crescita economica a livello globale hanno dato impulso ai beni rifugio, fra questi la valuta giapponese che mostra un marcato rialzo dopo i deludenti dati macro europei e i tagli alle stime da parte del Fondo monetario.

Rispetto ai livelli che si vedevano i primi di maggio, il dollaro è salito di oltre il 10% contro l‘euro e di circa l‘8,5% contro un paniere di valute. Questo dovrebbe ridurre i prezzi delle importazioni e l‘inflazione generale Usa, creando forse qualche difficoltà alla Fed sul proposito di una stretta monetaria che stimolerebbe ulteriormente un rialzo della valuta.

Il Fondo monetario internazionale ha tagliato le stime di crescita a livello globale per la terza volta quest‘anno, mettendo particolarmente in guardia sulla debolezza di aree come la zona euro, il Giappone e alcune economie emergenti come il Brasile.

ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2651/54 1,2632 DOLLARO/YEN 108,09/12 108,02 EURO/YEN 136,73/75 136,86 EURO/STERLINA 0,7877/81 0,7868 ORO SPOT 1.217,16/7,87 1.208,64/9,26

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia