Forex, euro vicino a minimi nove mesi su attesa Zew tedesco debole

LONDRA, 12 agosto (Reuters) - La cautela degli investitori riguardo all'evoluzione del quadro geopolitico provoca un congelamento sostanziale dei movimenti valutari, sebbene i trader mettano in guardia sul tasso elevato di volatilità. Lo yen, che la settimana scorsa aveva beneficiato dello status di asset rifugio, si conferma sotto i recenti massimi. L'euro si mantiene sui minimi degli ultimi nove mesi nei confronti del dollaro, attorno a 1,3370, con gli investitori che si attendono un indice Zew tedesco debole per effetto delle sanzioni alla Russia. Moneta unica in calo anche nel cross con lo yen < EURJPY=R>, in area 136,70. L'indice del dollaro guadagna lo 0,1%, a 81,5. Più ampi i movimenti sul dollaro della Nuova Zelanda, scivolato ai minimi da due mesi nei confronti del dollaro Usa: la divisa paga le aspettative di un rallentamento del processo di rialzo dei tassi e il calo dei prezzi dei prodotti agricoli. Valuta neozelandese sotto pressione, secondo i trader, anche per via dei segnali di frenata del mercato immobiliare. ORE 09,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3368/72 1,3385 DOLLARO/YEN 102,25/27 102,18 EURO/YEN 136,70/75 136,77 EURO/STERLINA 0,7968/71 0,7972 ORO SPOT 1.311,80/12,70 1.307,84/8,36