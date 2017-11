Forex, euro debole ma potenziale rialzo, indice dollaro tonico

LONDRA, 5 agosto (Reuters) - L'euro, debole anche dopo la pubblicazione dei Pmi, si mantiene appena al di sopra di 1,34 dollari, non lontanissimo dai minimi toccati la scorsa settimana contro a 1,3366 dollari. La valuta Usa, in rialzo contro la moneta unica, appare tonica anche contro un paniere di valute, in prossimità dei recenti massimi, prendendo una pausa dal rally che lo ha portato nei giorni scorsi al record da 10 mesi e mezzo. Attorno alle 10,15 l'indice del dollaro quota 81,378 con un rialzo dello 0,06%, dopo aver visto venerdì il maggior declino giornaliero di tre settimane, pari allo 0,2%. Giovedì aveva registrato il massimo da metà settembre dell'anno scorso a 81,573. Il Pmi servizi della zona euro si è attestato a luglio a 54,2, in lieve ribasso rispetto alla stima flash di 54,4. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3407/10 1,3421 DOLLARO/YEN 102,57/62 102,58 EURO/YEN 137,52/59 137,66 EURO/STERLINA 0,7955/60 0,7959 ORO SPOT 1.292,30/3,20 1.288,04/8,66 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia