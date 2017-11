Forex, euro torna a superare 1,34 dollari su occupati Usa peggio di attese

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza Usa il cross dell'euro/dollaro inverte nettamente tendenza per tornare a superare agevolmente la soglia di 1,34 dopo la lettura inferiore alle attese della statistica sugli occupati statunitensi di luglio. A fronte della mediana raccolta da Reuters, che scommetteva sulla creazione di 233.000 posti di lavoro, il numero degli occupati è cresciuto il mese scorso al ritmo di 209.000 unità dopo le 298.000 - dato rivisto al rialzo rispetto alla prima lettura di 288.000 - di giugno. Sul piano del tasso di disoccupazione, dal 6,1% del consensus e di giugno il valore di luglio passa a 6,2%. Si tratta pur sempre del settimo mese consecutivo in cui il numero degli occupati cresce a un ritmo superiore alle 200.000 unità. Sugli schermi Reuters la valuta unica europea tocca una punta a 1,3433 da 1,3388 della chiusura Usa di ieri, mentre il cross del dollaro/yen non si allontana dai livelli di ieri sera confermandosi in area 102,80. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3402/06 1,3388 DOLLARO/YEN 102,84/88 102,79 EURO/YEN 137,80/84 136,64 EURO/STERLINA 0,7954/58 0,7925 ORO SPOT 1.286,00/6,10 1.282,09/2,61 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia