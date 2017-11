Forex, euro affonda ulteriormente su dollaro dopo Pil Usa sopra attese

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - Continua a scivolare il cambio dell'euro/dollaro negli scambi della mattinata Usa, depresso dal risultato del Pil Usa nei tre mesi al 30 giugno ampiamente superiore alle aspettative dei mercati finanziari. Già infranta al ribasso la soglia di 1,34, il cross tocca sugli schermi Reuters un minimo intraday a 1,3371, nuovo record negativo da oltre otto mesi. Viaggia in rialzo di circa mezzo punto percentuale anche il cambio del dollaro nei confronti della valuta giapponese. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3373/76 1,3409 DOLLARO/YEN 102,60/62 102,11 EURO/YEN 136,26/29 136,92 EURO/STERLINA 0,7909/11 0,7913 ORO SPOT 1.298,24/8,76 1.298,10/9,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia