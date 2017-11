Forex, incertezza borse rafforza yen e franco, dollaro sotto tono

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - La performance poco convincente degli indici azionari, compresa Wall Street appena partita, incoraggia gli acquisti nelle valute rifugio più tradizionali come yen e franco svizzero, con effetti di converso penalizzanti per il biglietto verde. La leggera correzione dei rendimenti Usa permette intanto all'euro di portarsi saldamente oltre 1,35 dollari, in parallelo allontanandosi dal minimo degli ultimi cinque mesi su yen toccato nella seduta di venerdì. Il volume degli scambi è particolarmente sottile in ragione della pausa del mercato giapponese, chiuso per festività. ORE 15,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3524/28 1,3524 DOLLARO/YEN 101,30/31 101,32 EURO/YEN 136,98/01 137,07 EURO/STERLINA 0,7921/23 0,7910 ORO SPOT 1.313,70/3,90 1.310,40/1,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia