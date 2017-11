Forex, euro in ripresa su dollaro, yen sostenuto da calo azionario

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - L'euro si apprezza contro dollaro sulla scia della debolezza dei rendimenti dei governativi Usa che frenano il biglietto verde, mentre lo yen è sostenuto dalla domanda di investimenti rifugio riaccesasi in un contesto di tensioni geopolitiche che deprime i listini azionari. Attorno alle 10,30 l'euro cede lo 0,1% sullo yen a 136,92 yen, non lontano da un minimo di cinque mesi a 136,66 visto la scorsa settimana. La divisa unica europea si apprezza però rispetto al dollaro a 1,3530, irrobustendo il rimbalzo di venerdì dal minimo di cinque mesi a 1,3491 dollari. Il dollaro è in modesto calo sullo yen a 101,25, con il biglietto verde sempre più appesantito dai rendimenti dei titoli di Stato Usa, ancora in area dei recenti minimi. "La crescita negli Stati uniti è modesta e un incremento dei tassi è ancora lontano", spiega Patrick Bennett, strategist a CIBC World Markets. "Quindi i recenti range visti sul cambio euro/dollaro dovrebbero essere rispettati". L'abbattimento di un aereo di linea malese avvenuto la scorsa settimana nell'est dell'Ucraina e gli scontri a Gaza continuano a essere monitorati con attenzione dagli investitori anche se trader e analisti sostengono che questi eventi non siano destinati a destabilizzare i mercati, almeno per il momento. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3525/26 1,3524 DOLLARO/YEN 101,20/24 101,32 EURO/YEN 136,91/92 137,07 EURO/STERLINA 0,7920/22 0,7910 ORO SPOT 1.314,05/4,30 1.310,40/1,40 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia