Forex, yen sotto massimi, lieve rientro timori crisi ucraina

LONDRA, 18 luglio (Reuters) - Negli scambi di metà mattina sulla piazza londinese recuperano leggermente terreno rispetto alla valuta nipponica sia l'euro sia il dollaro, reduci dalla correzione della seduta precedente da mettere in relazione al clima di forte avversione al rischio legato alla crisi ucraina. Il cross dell'euro/yen ha toccato comunque nella seduta asiatica il nuovo minimo degli ultimi cinque mesi dopo l'abbattimento dell'aereo di linea malese - quasi 300 le vittime - da parte di un missile partito dall'Ucraina e la chiusura dello spazio aereo sulla parte orientale del paese da parte di Kiev. Per quanto l'evoluzione sia della situazione ucraina sia soprattutto di quella a Gaza tenga sulle spine gli investitori, a parere degli strategist il mercato è almeno in parte entrato nell'ordine delle idee che, se la situazione dovesse farsi particolarmente delicata, sarebbero le banche centrali a intervenire. ORE 11,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3531/33 1,3526 DOLLARO/YEN 101,38/41 101,15 EURO/YEN 137,14/20 136,85 EURO/STERLINA 0,7909/10 0,7907 ORO SPOT 1.310,40/0,50 1.317,30/9,20