Forex, breve rally dollaro esaurito, deludono dati tedeschi commercio

LONDRA, 8 luglio (Reuters) - Sembra esaurita la breve fiammata del dollaro legata alla lettura migliore delle attese sugli occupati mensili di giugno pubblicati giovedì scorso. Già nel corso della seduta di ieri il biglietto verde risentiva contro euro delle dichiarazioni meno espansive del consueto da parte del consigliere esecutivo Bce Sabine Lautenschlaeger, secondo cui l'ipotesi di 'quantitative easing' riguarderebbe esclusivamente una fase di emergenza. Inchiodato in area 1,36, il cross dell'euro/dollaro non pare al momento risentire dei deludenti numeri sulla bilancia commerciale tedesca, che mostrano a maggio una caduta superiore alle attese sia a livello di esportazioni sia a livello di importazioni. A parere degli operatori sul mercato valutario la valuta Usa non ritroverà autenticamente slancio finché non saranno più chiare e precise le prospettive di 'tapering' da parte di Federal Reserve. "La nostra attesa era di una valuta Usa debole soltanto nella prima metà dell'anno, concluso il primo semestre ci sembra però che la tendenza sia destinata a proseguire per lo meno nel terzo trimestre" commenta Adam Cole, strategist Rbc per l'area G10. ORE 11,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3596/99 1,3604 DOLLARO/YEN 101,74/76 101,82 EURO/YEN 138,33/38 138,55 EURO/STERLINA 0,7949/55 0,7942 ORO SPOT 1.318,00/8,80 1.319,80/20,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia