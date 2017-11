Forex, euro sottotono dopo deludenti numeri produzione tedesca

LONDRA, 7 luglio (Reuters) - Dopo una prima fase improntata alla debolezza, la valuta unica recupera terreno ma resta sottotono verso le principali controparti, alla luce dei deludenti numeri della produzione industriale tedesca di maggio, che ricordano come le prospettive economiche della zona euro e dei principali partner commerciali seguano andamenti divergenti. A maggio la produzione industriale della principale economia europea, di cui era attesa una variazione nulla su base mensile, è arretrata dell'1,8%. Si tratta del calo più marcato da oltre due anni, che tiene vive le aspettative di quanti ritengono possibile un ulteriore allentamento della politica monetaria nei prossimi mesi da parte della Bce, per contrastare la bassa inflazione e la bassa crescita. Per contro, da Banca d'Inghilterra si attende un rialzo dei tassi d'interessa tra la fine di quest'anno e l'inizio del porssimo e gli investitori ritengono possibile che anche Federal Reserve, dopo le indicazioni positive giunte la settimana scorsa dal mercato del lavoro, possa portare verso l'alto il costo del denaro già a metà del 2015. Tutto questo ha spinto l'indice del dollaro ai massimi da circa due settimane, fino a 80,359, mentre l'euro, dopo essere sceso fino 1,3576 dollari, passa di mano a 1,3594 dollari, sui livelli dell'ultima chiusura. La valuta unica è scesa fino a 79,14 centesimi di sterlina , per poi risalire a quota 79,28. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3594/98 1,3519 DOLLARO/YEN 102,03/05 102,18 EURO/YEN 138,68/71 138,80 EURO/STERLINA 0,7926/28 0,7921 ORO SPOT 1.313,96/4,60 1.320,05/21,05 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia