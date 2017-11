Forex, dollaro combatte per aumentare guadagni

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Il dollaro cerca con fatica di proseguire la sua strada al rialzo negli scambi europei, dopo che un balzo nella creazione di posti di lavoro Usa ha dato una spinta all'azionario americano ieri. Gli investitori, però, si chiedono se le statistiche sull'occupazione siano un fattore sufficiente per spingere la Federal Reserve verso tassi d'interesse più elevati. La sterlina, nel frattempo, è tornata vicino ai massimi di sei anni nei confronti del biglietto verde. La difficoltà del dollaro a rafforzarsi è stato finora la maggiore delusione del mercato valutario quest'anno. Dopo un'oscillazione di mezzo cent registrata ieri dopo le statistiche sul lavoro, il dollaro segna oggi un rialzo di solo 0,1% contro euro. L'euro continua a essere sostenuto da flussi di capitale in entrata sui mercati azionari e obbligazionari europei e anche da rumor di mercato secondo cui le banche centrali asiatiche stanno convertendo le proprie riserve di dollari in altre divise. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3587/88 1,3610 DOLLARO/YEN 102,03/05 102,18 EURO/YEN 136,63/68 139,08 EURO/STERLINA 0,7922/26 0,7934 ORO SPOT 1.322,50/2,70 1.319,49/20,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia