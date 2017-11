Forex, euro muove in calo dopo dati lavoro Usa, commenti Draghi

NEW YORK, 3 luglio (Reuters) - L'euro muove in calo nei confronti del dollaro dopo i dati sul mercato del lavoro Usa, che hanno evidenziato una crescita dei posti di lavoro superiore alle attese, e le parole del presidente della Bce Mario Draghi, che ha messo in evidenza come per l'economia della zona euro persistano rischi al ribasso. La valuta unica, dopo una mattinata all'insegna della stabilità, perde lo 0,35% circa e intorno alle 14,45 passa di mano a 1,3600 dollari. Francoforte ha confermato il costo del denaro al minimo storico dello 0,15%, come da attese. Draghi ha ribadito l'impegno a mantenere un orientamento accomodante per sostenere l'economia. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3610/15 1,3659 DOLLARO/YEN 102,10/14 101,77 EURO/YEN 139,02/05 139,00 EURO/STERLINA 0,7950/65 0,7955 ORO SPOT 1.322,00/22,5 1.327,14/7,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia