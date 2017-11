Forex, dollaro sale leggermente dopo dati Usa

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - Il dollaro si rafforza nei confronti di una serie di valute dopo che i dati Usa sui consumi personali e le richieste di disoccupazione, pur discostandosi leggermente dalle attese, non sono riusciti a intaccare l'ottimismo sulla crescita dell'economia. Il dipartimento del Commercio ha fatto sapere che i consumi personali hanno registrato un incremento dello 0,2% a maggio dopo essersi rivelati piatti ad aprile, mentre le previsioni davano un incremento dello 0,4%. Inoltre, il dipartimento del Lavoro ha detto che le richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuite di 2.000 unità a 312.000 nella settimana terminata al 21 giugno, in una lettura leggermente superiore alle attese. Dopo dopo le 17, l'indice che monitora l'andamento del dollaro nei confronti di sei valute, sale dello 0,11% a 80,314. L'euro perde lo 0,28% a 1,3590 dollari. Il biglietto verde è in calo dello 0,29% sullo yen a 101,57. ORE 17,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3590/93 1,3629 DOLLARO/YEN 101,57/58 101,86 EURO/YEN 138,05/08 138,82 EURO/STERLINA 0,7992/93 0,8009 ORO SPOT 1.314,45/5,06 1.319,00/20,00 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia