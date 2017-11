Forex, euro saldo oltre 1,36 dollari dopo Pil finale Pil, ordini Usa

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - Il cambio dell'euro/dollaro si muova in rialzo di circa 0,3% rispetto alla chiusura precedente negli scambi della mattinata statunitense, sostenuto dalla lettura piuttosto deludente degli ultimi numeri Usa sulla crescita e gli ordinativi. Relativi al primo trimestre, i dati definitivi sul Pil della prima economia mondiale mostrano una contrazione al tasso annuo di 2,9%, ampiamente superiore al rallentamento di 1% evidenziato il mese scorso a al consensus pari a -1,7%. Oltre che il risultato peggiore dal primo trimestre 2009, dicono le statistiche del dipartimento al Commercio, si tratta della maggior revisione negativa tra la seconda e la terza stima al 1976 a questa parte. Decisamente poco incoraggianti anche i numeri sugli ordini di beni durevoli di maggio, che mostrano una flessione di 1,0% dopo il progresso di 0,8% ad aprile e rispetto al consensus di una variazione nulla. Il cross del dollaro/yen lascia anch'esso sul terreno poco meno di 0,3%. ORE 15,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3636/37 1,3605 DOLLARO/YEN 101,74/76 101,97 EURO/YEN 138,71/74 138,70 EURO/STERLINA 0,8022/24 0,8011 ORO SPOT 1.317,70/8,20 1.317,60/19,00 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia