Forex, euro sale su dlr nonostante Ifo ma margini rialzo limitati

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - L'euro si conferma in lieve apprezzamento sul dollaro nella seduta odierna, indifferente alla lettura inferiore alle attese fornita questa mattina dall'indice Ifo di fiducia delle imprese tedesche. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro continua a scambiare poco sopra quota 1,36, dopo aver toccato a fine mattinata un massimo intraday di 1,3628, il livello più alto della settimana. D'altra parte anche i dati Usa di oggi pomeriggio suggeriscono cautela: i prezzi della abitazioni unifamiliari sono infatti cresciuti meno delle attese in aprile, come evidenziato dall'indice S&P/Case-Shiller. Gli operatori sembrano tuttavia poco propensi a prendere ulteriori posizioni a favore della valuta unica: il timore è che un nuovo apprezzamento dell'euro, unito a dati economici che non certificano ancora una ripresa piena in Europa, possa aprire la strada ad un nuovo intervento espansivo da parte delle Bce. ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3616/17 1,3603 DOLLARO/YEN 101,94/99 101,93 EURO/YEN 138,82/84 138,66 EURO/STERLINA 0,8012/17 0,7989 ORO SPOT 1.320,76/1,53 1.317,79/8,41