Forex, euro saldo sopra 1,36 dlr all'indomani Bce, attesa dati Usa

LONDRA, 6 giugno (Reuters) - Dopo la volatile seduta di ieri, l'euro si mantiene stabile sopra quota 1,36 dollari, avendo toccato nella precedente seduta il minimo dei quattro mesi a 1,3504 dollari. All'indomani dell'annuncio della Bce, gli investitori guardano al dato mensile sull'occupazione Usa in agenda oggi pomeriggio. Le attese sono per un incremento di 218.000 unità dalle 288.000 di aprile. Ieri la Bce ha annunciato ieri il taglio dei tassi di riferimento e stabilito per la prima volta un valore negativo sui depositi. Il costo del denaro nei diciotto Paesi della zona euro passa da 0,25% al nuovo minimo storico di 0,15%. L'istituto centrale ha anche annunciato che interromperà la sterilizzazione della liquidità generata dal programma Smp, varerà un programma di acquisto Abs, offrirà nuovi finanziamenti a lungo termine alle banche e continuerà a garantire l'allocazione della liquidità a rubinetto, tenendosi pronta ad intervenire ancora con rapidità se necessario. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3633/36 1,3658 DOLLARO/YEN 102,30/31 102,38 EURO/YEN 139,46/49 139,89 EURO/STERLINA 0,8113/15 0,8120 ORO SPOT 1.254,60/4,70 1.253,29/3,91