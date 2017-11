Forex, euro in calo su dollaro ma sopra minimo 4 mesi, focus su Bce

LONDRA, 4 giugno (Reuters) - L'euro è in marginale calo sul dollaro in attesa del meeting della Banca centrale europea di domani, quando Francoforte scoprirà le carte sulle nuove misure espansive, preannunciate nel corso delle ultime settimane, per contrastare la bassa inflazione. Intorno alle 10,30 la valuta unica è in calo a 1,3609 dollari da 1.3607 della chiusura, ma si mantiene sopra sopra 1,3587 dollari, il minimo di circa quattro mesi toccato ieri. Secondo un recente sondaggio Reuters, la Bce dovrebbe ridurre il tasso di deposito a -0,10%, nel corso del meeting di domani, rispetto all'attuale zero percento mentre il tasso di rifinanziamento dovrebbe passare allo 0,10% dall'attuale 0,25%. Ma d'altra parte, il movimento al ribasso è contenuto dal fatto che alcuni player del mercato vedono il rischio di una delusione e il margine per un rimbalzo dell'euro, almeno nel breve periodo. "Il rischio è che la Bce non si spinga così lontano...come si aspetta il mercato", spiega Jeffrey Halley, trader per Saxo Capital Markets a Singapore. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3609/10 1,3627 DOLLARO/YEN 102,60/64 102,48 EURO/YEN 139,58/60 139,66 EURO/STERLINA 0,8135/38 0,8136 ORO SPOT 1.245,60/6,40 1.244,20/5,10 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia