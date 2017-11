Forex, euro scende minimi seduta su dlr dopo uscita Pmi europei

LONDRA, 2 giugno (Reuters) - Euro sotto pressione, col cambio sul dollaro che scivola nuovamente in area 1,36 dopo la pubblicazione dei Pmi manifatturieri europei di maggio che, salvo poche eccezioni, dipingono un quadro di rallentamento dell'attività se non - come nel caso della Francia - di un ritorno in contrazione . In vista del meeting Bce di giovedì, questi numeri rafforzano ulteriormente l'attesa, già prevalente, di nuove misure espansive da parte di Francoforte, con conseguente indebolimento della valuta unica. Tanto più che in mattinata, da Istanbul, il governatore della Fed di Chicago Charles Evans ha affermato che il programma di acquisto asset della banca centrale Usa si dovrebbe esaurire entro l'anno, segnalando che non dovrebbero esserci ripensamenti nella strategia monetaria Usa nonostante i dati deludenti sul Pil del primo trimestre. In scia alla pubblicazione dei Pmi europei l'euro/dollaro ha toccato un minimo di seduta a quota 1,3597, non lontano dal minimo da tre mesi di 1,3586 visto giovedì scorso. "Con operatori non abbastanza coraggiosi da prendere posizioni controcorrente, lunghe sull'euro, in attesa del meeting Bce e con un margine di miglioramento per i dati Usa, vediamo ancora un cambio euro/dollaro sotto pressione" spiega lo strategist di Ing Petr Krpata. La valuta unica scambia attorno al minimo intraday, di 138,67, anche nei confronti di uno yen oggi inizialmente indebolito dal buon dato giunto nel fine settimana dal settore manifatturiero cinese. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3597/99 1,3589 DOLLARO/YEN 102,01/04 101,83 EURO/YEN 138,72/78 138,39 EURO/STERLINA 0,8128/29 0,8132 ORO SPOT 1.244,30/5,20 1.250,69/1,41 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia