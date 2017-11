Forex, euro in calo su dlr sotto 1,38, pesa attesa intervento Bce

LONDRA, 12 maggio (Reuters) - Euro ancora debole sulle principali controparti in apertura di settimana, colpito dai toni particolarmente espansivi del presidente Bce, che prefigurano una mossa sul costo del denaro già a inizio giugno. Tenendo in considerazione l'intonazione 'dovish' di Bce e Federal Reserve, se si guarda alle prospettive sui tassi, la prima valuta destinata ad apprezzamento sembra la sterlina, anche alla luce delle notizie incoraggianti sul fronte della crescita. Le persistenti tensioni sul fronte ucraino dopo il nuovo referendum di ieri per l'autonomia delle regioni orientali da Kiev crea un clima di fondo tendenzialmente poco propenso al rischio, favorendo i corsi dello yen. L'assenza di dati sul fronte macro, avvertono gli operatori, tende a mantenere le oscillazioni in range ristretto. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3765/68 1,3757 DOLLARO/YEN 101,87/89 101,85 EURO/YEN 140,24/40 140,15 EURO/STERLINA 0,8160/63 0,8166 ORO SPOT 1.290,70/0,95 1.288,88/89,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia