Forex, euro in calo su dlr sotto 1,38, pesa attesa intervento Bce

NEW YORK, 9 maggio (Reuters) - Ancora in flessione l'euro che continua a scontare le parole pronunciate ieri dal presidente della Bce Mario Draghi, secondo cui potrebbe concretizzarsi un nuovo intervento espansivo da parte della banca centrale nel meeting di giugno. L'euro dollaro è sceso nella seduta di oggi sotto 1,38, con un minimo intraday a 1,3775, dopo essere salito ieri ai massimi da due anni e mezzo, a un passo da 1,40, prima dei commenti di Draghi, che ha peraltro parlato di "seria preoccupazione" della Bce per la forza della valuta unica. Sullo yen l'euro ha toccato nel primo pomeriggio un minimo intraday a 140,01, oltre due figure sotto i livelli visti ieri prima della conferenza stampa del numero uno della Bce. "Sembra che stamattina il mercato sia stato ancora piuttosto impressionato da quello che Draghi ha detto ieri e qualcuno in più si è buttato a fare trading" spiega la strategist di Commerzbank Lutz Karpowitz, che tuttavia esprime cautela sulla possibilità di un rafforzamento stabile del biglietto verde nei confronti dell'euro: "per me non cambia molto. Finché il quantitative easing negli Usa continua, noi ci aspettiamo che il dollaro rimanga sotto pressione. Credo che la prossima settimana l'euro tornerà a salire sul dollaro". Tale visione viene condivisa anche da un altro strategist, Neil Mellor di Bank of New York Mellon, secondo cui "i commenti di Draghi hanno probabilmente cambiato la situazione per un po'" ma non "il quadro generale", col cambio che a già nei prossimi giorni potrebbe tornare ad avvicinarsi a 1,40. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3779/80 1,3840 DOLLARO/YEN 101,67/71 101,65 EURO/YEN 140,13/16 140,66 EURO/STERLINA 0,8177/79 0,8169 ORO SPOT 1.291,90/2,30 1.289,00/90,20 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia