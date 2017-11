Forex, euro si apprezza su dollaro, focus su meeting Bce

LONDRA, 8 maggio (Reuters) - L'euro si apprezza sul dollaro nella seduta odierna, mantenendosi non lontano dal massimo di due mesi, in attesa del vertice Bce di oggi. Negli ultimi sei mesi, la moneta unica ha guadagnato oltre il 4% in un trend che resta tale a poche ore dal meeting dell'istituto centrale di Franconforte dal quale non si attende una modifica dei tassi di riferimento. La Bce monitora l'apprezzamento dell'euro e ha avvisato che un ulteriore rafforzamento potrebbe costringerla a prendere misure drastiche, tra cui il 'quantitative easing', in modo da pompare euro nel sistema e spingere a un deprezzamento della divisa. Secondo i trader, la Bce comincerà ad avere qualche difficoltà quando l'euro si avvicinerà a quota 1,40 sul dollaro. Secondo un sondaggio Reuters diffuso ieri, la maggior parte degli economisti si aspetta un intervento di Francoforte qualora l'euro arrivi a 1,42 dollari. I trader sostengono che la moneta unica possa rapidamente scendere sotto 1,3800 dollari nel caso di annunci a sorpresa sul fronte della politica monetaria e che, in caso contrario, l'euro possa apprezzarsi a 1,40 dollari. Attorno alle 10,15, l'euro/dollaro scambia attorno a 1,3926 mentre il biglietto verde viaggia su 101,81 sullo yen. Il dollaro nei confronti di un paniere delle principali valute si attesta a 79,159 da 79,202 della chiusura. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3926/28 1,3910 DOLLARO/YEN 101,81/101,83 101,90 EURO/YEN 141,79/85 141,71 EURO/STERLINA 0,8214/15 0,8202 ORO SPOT 1.290,50/91,15 1.288,94/90,16 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia