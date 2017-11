Forex, euro/dollaro poco mosso, focus su dichiarazioni Yellen

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - Euro/dollaro poco mosso a metà mattinata rispetto alla chiusura di ieri con gli investitori in attesa dell'intervento odierno della numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, sulle prospettive economiche Usa. Eventuali commenti 'dovish' della Yellen potrebbero ulteriormente indebolire il biglietto verde che ieri ha toccato il minimo di oltre sei mesi nei confronti di un paniere delle principali valute. I segnali contrastanti provenienti dall'economia Usa fanno pensare che l'istituto centrale americano porrà termine al programma di 'quantitative easing' entro la fine di quest'anno, ma che manterrà i tassi a breve vicino allo zero fino alla metà del 2015. Il biglietto verde viaggia su 101,52 sullo yen, dopo una chiusura a 101,67. La crisi in Ucraina accresce l'appetito per la divisa giapponese, coi mercati di Tokyo che hanno riaperto dopo la chiusura di ieri e lunedì per festività. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3918/20 1,3927 DOLLARO/YEN 101,54/101,56 101,67 EURO/YEN 141,31/37 141,59 EURO/STERLINA 0,8200/04 0,8205 ORO SPOT 1.312,60/12,80 1.307,04/08,26 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia