Forex, dollaro debole su euro e yen dopo dati Pil Usa in attesa Fed

NEW YORK, 30 aprile (Reuters) - Il dollaro amplia le perdite nei confronti dell'euro e tocca il minimo di seduta nei confronti dello yen dopo la pubblicazione della prima stima del Pil statunitense nel primo trimestre, che ha segnalato un rallentamento superiore alle stime della crescita della principale economia mondiale. Il dato arriva a poche ore dal termine del meeting di politica monetaria della Federal Reserve e induce gli investitori a ritenere che l'istituto centrale Usa possa essere più cauto rispetto ai tempi di un rialzo dei tassi d'interesse, fermi nei pressi dello zero dal 2008. Poco prima delle 15 il biglietto verde cede lo 0,3% nei confronti dell'euro. La valuta unica riceve supporto dal preliminare dell'inflazione della zona euro ad aprile che, pur risultando inferiore alle attese, per gli investitori non è tale da innescare già la prossima settimana un'azione espansiva da parte della Banca centrale europea. Il dollaro perde terreno anche nei confronti dello yen, che avanza dello 0,3% sul biglietto verde. Quest'ultimo è scivolato fino a 102,23 yen, minimo intraday. La banca centrale giapponese stamane ha confermato l'attuale orientamento ultraespansivo, segnalando come nessuna misura addizionale verrà probabilmente adottata nel breve termine ORE 14,58 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3865/68 1,3811 DOLLARO/YEN 102,28/29 102,61 EURO/YEN 141,76/78 141,73 EURO/STERLINA 0,8223/26 0,8207 ORO SPOT 1.293,74/4,78 1.295,98/6,98 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia