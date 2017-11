Forex, euro volatile su rimbalzo inflazione inferiore attese

LONDRA, 30 aprile (Reuters) - La valuta unica ha toccato brevemente il minimo da tre settimane nei confronti del dollaro, dopo la pubblicazione del dato preliminare sull'inflazione della zona euro, risalita meno delle attese ad aprile, per poi recuperare e toccare il picco di seduta. Secondo i numeri diffusi da Eurostat, ad aprile i prezzi al consumo all'interno del blocco della valuta unica hanno evidenziato un incremento su base annua dello 0,7% dallo 0,5% di marzo, inferiore alle stime degli economisti, che indicavano una risalita allo 0,8%. Dopo un'iniziale accelerazione al ribasso fino al minimo da tre settimane a 1,3770 dollari, dal livello di 1,3794 dollari precedente la pubblicazione del dato, l'euro ha rimbalzato toccato il massimo di seduta a 1,3824 dollari da 1,3811 dell'ultima chiusura. Gli operatori ritengono che il livello d'inflazione non sia tale da innescare un'azione espansiva da parte della Banca centrale europea. ORE 11,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3824/27 1,3811 DOLLARO/YEN 102,51/55 102,61 EURO/YEN 141,72/77 141,73 EURO/STERLINA 0,8218/22 0,8207 ORO SPOT 1.292,60/2,31 1.295,98/6,98 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia