Forex, euro/dlr a massimi 2 settimane su attese risalita inflazione

NEW YORK, 28 aprile (Reuters) - Euro in lieve apprezzamento nei confronti del dollaro, col cambio che si riporta sui massimi da due settimane grazie alle aspettative di rimbalzo dell'inflazione della zona euro. Secondo le previsioni degli economisti il dato preliminare di aprile, in uscita dopodomani, dovrebbe mostrare una risalita allo 0,8% tendenziale dopo la discesa allo 0,5% di marzo, allentando le pressioni sulla Bce per un nuovo intervento espansivo di politica monetaria, almeno nel breve termine. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco sotto il massimo intraday di 1,3879, col cambio che, secondo gli operatori, potrebbe puntare a quota 1,39 entro il meeting Bce del prossimo 8 maggio. L'euro si muove in apprezzamento anche sullo yen, con un cambio che in mattinata è salito fino a 142,03 salvo poi frenare sotto la soglia di 142. Nonostante le aspettative sull'inflazione gli investitori sembrano tuttavia restii a prendere posizioni troppo aggressive, all'inizio di una settimana che sarà comunque densa di appuntamenti potenzialmente capaci di muovere il mercato, come i meeting di politica monetaria di Fed e Banca del Giappone e i dati Usa sul Pil del primo trimestre e sull'andamento del mercato del lavoro in aprile. D'altra parte cautela viene suggerita anche dal fatto che la Bce ha ripetuto più volte che un eccessivo apprezzamento della valuta unica potrebbe essere tra i motivi di un intervento della banca centrale e gli operatori sono sostanzialmente convinti che un euro/dollaro a quota 1,40 potrebbe innescare una reazione, almeno verbale, da parte di Francoforte. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3864/65 1,3833 DOLLARO/YEN 102,27/28 102,15 EURO/YEN 141,80/83 141,30 EURO/STERLINA 0,8229/30 0,8227 ORO SPOT 1.302,20/2,30 1.302,84/4,06