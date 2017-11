Forex, euro in lieve rialzo su dlr su attese inflazione zona euro

LONDRA, 28 aprile (Reuters) - Euro in leggero apprezzamento sul dollaro questa mattina, un movimento del cambio che rimane tuttavia limitato entro il range recente di oscillazione. Sono le aspettative di un rimbalzo dell'inflazione della zona euro, in uscita dopodomani, a tenere comunque salde le quotazioni della valuta unica, stabile sopra quota 1,38 da un paio di settimane. Secondo le previsioni degli economisti, l'inflazione della zona euro dovrebbe risalire in aprile allo 0,8% tendenziale dopo lo 0,5% di marzo, allentando le pressioni sulla Bce per un nuovo intervento espansivo di politica monetaria già a breve. A metà mattinata il cambio euro/dollaro scambia poco sotto il massimo intraday di 1,3875. "Vediamo qualche flusso verso l'euro", spiega lo strategist di Altana Hard Currenct Fund, Ian Gunner. "L'inflazione della zona euro dovrebbe confermare che i minimi sono stati ormai visti. Se l'inflazione esce in linea con le attese si potrebbe vedere un euro a 1,39 quando la Bce si riunirà la settimana prossima". Non mancheranno altri dati o appuntamenti questa settimana, potenzialmente capaci di imprimere una direzione al mercato valutario, come i numeri sul mercato del lavoro Usa e i meeting di politica monetaria si Fed e Banca del Giappone. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3866/68 1,3833 DOLLARO/YEN 102,24/25 102,15 EURO/YEN 141,74/80 141,30 EURO/STERLINA 0,8229/31 0,8227 ORO SPOT 1.303,18/3,98 1.302,84/4,06 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia