Forex, euro giù dopo Draghi, sotto 1,38 dlr, attesa dati inflaizone

NEW YORK, 24 aprile (Reuters) - L'euro ha ceduto i guadagni infrangendo al ribasso la soglia di 1,38 dollari dopo i commenti del presidente della Bce Mario Draghi. Il numero uno dell'Eurotower ha detto oggi che la Bce potrebbe intraprendere un programma di acquisto asset su larga scala se si verificasse un peggioramento dell'outlook sull'inflazione nella zona euro . Draghi ha anche detto che un rialzo della valuta che di fatto avesse un effetto di restringimento della politica monetaria potrebbe innescare azioni come un tasso negativo sui depositi. "Il tasso di cambio è un fattore sempre più importante nella nostra valutazione dell'outlook per la stabilità dei prezzi" ha detto. "Il discorso di Draghi non ha aggiunto nulla ma ha amplificato l'importanza delle cifre sull'inflazione della prossima settimana" dice Jeremy Stretch, strategist a CIBC World Markets. "Se l'inflazione non balza come la Bce si aspetta, questo potrebbe catalizzare ulteriori azioni. Fino a quel momento, ci aspettiamo che l'euro si muova in range". ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3795/97 1,3816 DOLLARO/YEN 102,51/53 102,53 EURO/YEN 141,45/48 141,65 EURO/STERLINA 0,8224/27 0,8231 ORO SPOT 1.274,80/5,40 1.283,29/4,51