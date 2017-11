Forex, euro stabile in attesa interventi Draghi e membri board Bce

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Euro stabile dopo due sedute di rialzo, in cauta attesa dell'intervento del presidente della Bce che potrebbe fornire qualche indizio sulla politica monetaria. Mario Draghi interviene oggi ad Amsterdam in occasione dei 200 anni della banca centrale olandese. "Gli imminenti discorsi di Draghi e dei membri del consiglio direttivo (Klaas) Knot and (Vitor) Constancio oggi e domani potrebbero indicare la determinaziona della Bce a combattere la bassa inflaizone e, di conseguenza, ulteriori apprezzamenti dell'euro" dice Valentin Marinov, currency strategist a Citi. "E questo potrebbe per il momento tenere a bada le spinte al rialzo dell'euro". Il presidente della Bce ha di recente chiarito che la forza dell'euro è un possibile fattore che porterebbe la banca centrale ad allentare la propria politica monetaria, mentre le possibili misure restrittive da parte della Fed hanno la scorsa settimana pesano sui Treasuries e in scia sui Bund. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3837/41 1,3816 DOLLARO/YEN 102,40/42 102,53 EURO/YEN 141,70/76 141,65 EURO/STERLINA 0,8236/41 0,8231 ORO SPOT 1.283,54/3,97 1.283,29/4,51 (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129655, Reuters messaging: irene.chiappisi.reuters.com@reuters.net)) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia