Forex, euro mantiene rialzo su dollaro dopo dati Pmi

NEW YORK, 23 aprile (Reuters) - La valuta unica resta tonica nei confronti del dollaro, sostenuta dalla pubblicazione dei dati preliminari relativi all'attività del settore privato della zona euro in aprile, che scoraggiano le speculazioni di un'imminente mossa espansiva da parte della Banca centrale europea. L'indice Pmi composito della zona euro è salito ai massimi dal maggio 2011, confermando il quadro di cresctia della regione. Indicazioni positive sono arrivate anche dal settore privato tedesco mentre quello francese ha segnato una decelerazione, pur evitando una discesa dei relativi indici Pmi sotto quota 50. Salito fino a un picco di seduta di 1,3854 in mattinata, intorno alle 14,20 l'euro passa di mano a 1,3833, in rialzo dello 0,2% nei confronti del biglietto verde. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3835/37 1,3803 DOLLARO/YEN 102,25/26 102,60 EURO/YEN 141,47/49 141,61 EURO/STERLINA 0,8239/42 0,8202 ORO SPOT 1.286,60/7,50 1.283,00/4,00 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia