Forex, yen in calo su dlr,euro dopo commenti su fondo pensione Giappone

NEW YORK, 16 aprile (Reuters) - Yen in calo nei confronti del dollaro e dell'euro, appesantito da alcune dichiarazioni del ministro delle Finanze giapponese, interpretate come un segnale di futuri acquisti di titoli azionari da parte del fondo pensione statale. Dichiarazioni che hanno dato impulso alla Borsa di Tokyo, che ha guadagnato il 3%. L'azionario nipponico tende a muoversi inversamente rispetto allo yen: gli investitori esteri, infatti, vendono la valuta nipponica per coprirsi dal rischio cambio quando acquistano azioni giapponesi. Intorno alle 14,30 lo yen cede lo 0,5 nei confronti dell'euro, che sale a quota 141,46 yen e scivola dello 0,3% sul dollaro, in salita a 102,23 yen. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3841/46 1,3812 DOLLARO/YEN 102,20/24 101,91 EURO/YEN 141,46/49 140,72 EURO/STERLINA 0,8232/35 0,8253 ORO SPOT 1.306,30/6,90 1.302,04/3,26