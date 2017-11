Forex, euro saldo a 1,38 dlr, dollaro in parziale recupero su yen

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - L'euro si mantiene saldo contro il dollaro, stabile ma nella parte alta del range degli ultimi scambi in area 1,38, nonostante le promesse di misure accomodanti in termini di politica monetaria da parte della Bce. "Molti pensavano che l'euro sarebbe sceso (dopo la Bce la scorsa settimana) ma non è accaduto" dice Graham Davidson, trader di NAB a Londra. "Credo ci siano due ragioni per questo: l'euro è ancora sostenuto da un solido avanzo commerciale e ci sono stati alcuni segnali di diversificazione delle riserve da parte di un certo numero di banche centrali". La valuta Usa recupera invece almeno in parte terreno contro lo yen dopo il calo innescato ieri dai commenti del governatore di Banca del Giappone Haruhiko Kuroda, secondo cui non ci sarebbe bisogno di stimoli aggiuntivi per emergere dalla deflazione. "Non è male come livello per riacquistare dollari (contro yen)" dice ancora Davidson. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3803/06 1,3794 DOLLARO/YEN 102,05/06 101,79 EURO/YEN 140,85/87 140,42 EURO/STERLINA 0,8234/36 0,8233 ORO SPOT 1.303,20/3,50 1.308,22/9,22 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia