Forex, dollaro fiacco, euro sostenuto da approccio attendista Bce

NEW YORK, 7 aprile (Reuters) - Il dollaro è debole sulla prime batture Usa, mentre la moneta unica risulta supportata da una politica attendista da parte della Bce che si è espressa in annunci di manovre accomodanti cui finora non ha fatto seguito alcuna azione concreta. Per ultimo, Yves Mersch, esponente dell'esecutivo della Bce, che ha detto oggi che l'istituto centrale sta elaborando i piani per procedere ad acquisti di asset su larga scala nel caso questo sia necessario, anche se rimangono alcune opzioni a disposizione prima di arrivare a tale punto. Segnali di misure accomodanti da parte della Bce che, come quelli lanciati la scorsa settimana, non sono bastati a stimolare un rialzo della valuta Usa contro l'euro. "Se il QE ci ha insegnato qualcosa nel corso degli ultimi dieci anni è che lavora per idebolire la valuta. È straordinario che in un simile contesto abbiamo visto una così scarsa reazione" dice Simon Derrick, strategist di BNY Mellon. Anche il Giappone ha la prospettiva di stampare moneta, tuttavia i movimenti dello yen sono limitati dall'avvio oggi della riunione di politica monetaria di due giorni della BoJ. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3736/38 1,3702 DOLLARO/YEN 103,13/17 103,28 EURO/YEN 141,67/70 141,50 EURO/STERLINA 0,8273/80 0,8264 ORO SPOT 1.297,20/7,90 1.302,12/3,29