Forex, proseguono acquisti su yen, occhi a Ucraina e dati cinesi

NEW YORK, 14 marzo (Reuters) - Restano concentrati sullo yen i flussi in acquisto del mercato valutario, con gli investitori che tendono ad accorciare principalmente le posizioni in euro a favore delle divise rifugio come quelle a minor rendimento, yen in testa. In un clima di fondo tendenzialmente 'risk off' si guarda alle evoluzioni della crisi ucraina, in attesa del referendum di dopodomani in Crimea, continuando a ragionare sulla lettura ampiamente deludente degli ultimi numeri macro dalla Cina. Considerato che la banca centrale elvetica ha da tempo stabilito un tetto massimo per le oscillazioni del franco, tradizionale valuta rifugio, l'elevata liquidità dello yen ne aumenta l'attrattiva. Sull'euro continuano invece a pesare le dichiarazioni di ieri di Mario Draghi, secondo cui la forza del cambio si sta rilevando sempre più determinante per la valutazione Bce sulla stabilità dei prezzi alla luce dell'impatto deflativo. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3908/12 1,3868 DOLLARO/YEN 101,41/46 101,83 EURO/YEN 141,06/11 141,24 EURO/STERLINA 0,8371/76 0,8343 ORO SPOT 1.383,16/3,60 1.369,99/1,21