Forex, pausa per euro/dlr su massimi 2 anni e mezzo, cambio vede 1,40

NEW YORK, 13 marzo (Reuters) - L'euro continua a muoversi in apprezzamento sul dollaro ma interrompe la corsa di oggi poco sotto 1,40, soglia che tuttavia, secondo gli analisti, potrebbe essere testata a breve. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta poco sotto il massimo intraday di 1,3967, il livello più alto toccato da due anni e mezzo a questa parte. Il cambio è apparso peraltro poco influenzato dai dati Usa delle 13,30, tra cui le vendite al dettaglio, leggermente superiori alle attese in febbraio, e le richieste di sussidi di disoccupazione, scese a nuovi minimi da tre mesi nell'ultima settimana . La valuta unica ha tratto progressivamente forza, in questo 2014, dal surplus commerciale e di parte corrente della zona euro e dal fatto che la Bce abbia finora evitato interventi di tipo espansivo nonostante i timori di deflazione per l'economia della regione. L'euro si è apprezzato di circa l'1,5% sul dollaro dal meeting Bce della scorsa settimana, in cui la banca centrale ha lasciato invariati i tassi, senza dare indicazioni che possano far prevedere un intervento, almeno a breve. Gli operatori ritengono che se il cambio sarà in grado di superare la soglia di 1,40, allora potrebbe esserci spazio per un ulteriore e rapido apprezzamento. "C'è stato un buon movimento tra ieri e oggi e sembra che in questo momento il cambio si sia giusto preso una pausa. Non vedo ragioni perché non debba salire ancora" spiega un trader da Londra. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3948/51 1,3903 DOLLARO/YEN 102,60/61 102,75 EURO/YEN 143,11/14 142,86 EURO/STERLINA 0,8354/56 0,8367 ORO SPOT 1.367,90/8,70 1.366,58/7,58 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia