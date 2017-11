Forex, euro in calo su dollaro dopo Pmi Germania e zona euro

LONDRA, 24 marzo (Reuters) - Euro in deprezzamento questa mattina a seguito della pubblicazione dei Pmi preliminari di marzo di Germania e zona euro che, pur continuando ad indicare una crescita del settore privato, ne hanno segnalato il rallentamento . Poco dopo la diffusione dei Pmi, l'euro è sceso al minimo intraday di 1,3773 sul dollaro riportandosi in vista del recente minimo da due settimane di 1,3794. In precedenza il cambio si era mosso in apprezzamento, fino a toccare un picco intraday a 1,3827 dopo la pubblicazione del Pmi francese, che ha dato indicazioni più positive rispetto a quelli di Germania e zona euro. "I dati sono stati abbastanza misti, la Francia ha battuto le stime mentre la Germania è uscita sotto", spiega lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. Nonostante un'inflazione che rimane in zona di guardia, sotto l'1%, a partire dall'ultimo meeting si sono notevolmente affievolite le aspettative di un nuovo intervento espansivo da parte della Bce, in scia anche alla visione di Francoforte di una ripresa lenta ma progressiva nella zona euro. "L'idea è che la Bce non faccia niente, quindi un'input potrebbe arrivare dall'altro lato del cambio, ovvero dal dollaro: perché questo avvenga ci dovranno essere dati piuttosto buoni dagli Usa, per poter vedere un aumento delle aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed", aggiunge lo strategist. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3773/75 1,3791 DOLLARO/YEN 102,46/47 102,23 EURO/YEN 141,11/16 141,03 EURO/STERLINA 0,8358/61 0,8357 ORO SPOT 1.323,64/4,86 1.333,94/5,16 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia