Forex, euro torna vicino a massimi su dlr dopo commenti Schaeuble

NEW YORK, 12 marzo (Reuters) - L'euro torna ad apprezzarsi nei confronti del dollaro, con una puntata sopra quota 1,39, a seguito dei commenti dal sapore decisamente 'restrittivo' giunti a fine mattinata dal ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble. Schaeuble si è detto d'accordo col presidente della Bce Mario Draghi nell'escludere la presenza di segnali di deflazione e ha definito troppo basso l'attuale livello dei tassi in prospettiva di medio termine. Subito dopo le parole del ministro delle Finanze tedesco l'euro è balzato al picco intraday di 1,3905 sul dollaro, riavvicinandosi al massimo da due anni e mezzo di 1,3915 visto venerdì scorso. In precedenza la valuta unica aveva scontato un tono di maggiore cautela del mercato, legato ai timori sulle prospettive della crescita cinese e alle ripercussioni della crisi in Ucraina, ma anche al dato odierno sulla produzione industriale di gennaio nella zona euro, inferiore alle attese, e alle dichiarazioni di alcuni esponenti della Bce, quali Praet e Coeuré, possibilisti su eventuali nuove mosse espansive di Francoforte. In mattinata il cambio era sceso fino al minimo intraday di 1,3844. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3890/93 1,3859 DOLLARO/YEN 102,66/68 103,00 EURO/YEN 142,61/64 142,76 EURO/STERLINA 0,8364/66 0,8340 ORO SPOT 1.366,06/6,83 1.349,34/50,56 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia