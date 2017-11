Forex, euro in deprezzamento su dlr, pesano commenti Constancio

NEW YORK, 11 marzo (Reuters) - Euro in live flessione sul dollaro, anche se il cambio rimane in vista dei massimi della scorsa settimana. A pesare sulla valuta unica sono in particolare le dichiarazioni all'agenzia Mni del vicepresidente Bce: secondo Vitor Constancio la banca centrale ha voluto rendere più precisa la propria 'forward guidance' in occasione del meeting della settimana scorsa, sottolineando la lentezza della ripresa economica della zona euro. Constancio ha poi ribadito che la Bce ha ancora a disposizione diverse armi, qualora fosse necessario, da un ulteriore taglio dei tassi al 'quantitative easing'. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta leggermente sopra il minimo intraday di 1,3834 toccato a fine mattinata proprio in scia alle parole del numero due Bce. Venerdì scorso il cambio saliva al massimo da due anni e mezzo di 1,3915. "L'euro/dollaro si trova a livelli molto importanti, dal punto di vista tecnico" spiega lo strategist di Standard Chartered Ned Rumpletin, secondo cui il cambio potrebbe vedere una frenata nel breve termine. "Abbiamo comunque visto un Draghi abbastanza falco, i tassi reali stanno salendo e il mercato sta perdendo un po' la pazienza riguardo la previsione di rialzo del dollaro" prosegue lo strategist. "Abbiamo aggiustato le nostre previsioni sull'euro/dollaro, che ora vediamo a 1,38 alla fine del primo trimestre, da una precedente stima di 1,32, e a 1,35 alla fine del secondo, dal precedente 1,31". ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3853/56 1,3876 DOLLARO/YEN 103,27/28 103,25 EURO/YEN 143,06/09 143,27 EURO/STERLINA 0,8332/34 0,8333 ORO SPOT 1.349,09/50,31 1.338,54/9,76 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia