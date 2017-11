Forex, euro/dollaro saldo, sostenuto anche da azionario europeo

NEW YORK, 10 marzo (Reuters) - L'euro si mantiene saldo in seduta, con l'attrattiva esercitata dall'azionario europeo vista come una possibile ragione dietro alla forza della moneta unica contro il dollaro. Secondo i dati forniti da EPFR Global, l'azionario europeo ha già attratto dall'inizio dell'anno 36 miliardi di dollari. Già in mattinata, i deludenti dati cinesi avevano penalizzato le valute ad alto rendimento come quelle australiana e canadese, lasciando invece pressoché intatti i guadagni della moneta unica. Fra i dati pubblicati da Pechino, particolarmente negativo è risultato quello sull'export di febbraio che ha mostrato un calo a sorpresa del -18,1% tendenziale contro attese per +6,8%. Attorno alle 15,10 l'euro vale 1,5360/74 dollari australiani con un rialzo di quasi lo 0,5%. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3882/85 1,3876 DOLLARO/YEN 103,29/32 103,25 EURO/YEN 143,42/47 143,29 EURO/STERLINA 0,8340/49 0,8300 ORO SPOT 1.337,90/8,00 1.339,84/40,65 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia