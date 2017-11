Forex, euro mantiene rialzo, dlr Australia e Canada soffrono dati Cina

LONDRA, 10 marzo (Reuters) - I deludenti dati cinesi hanno eroso l'appetito di rischio, penalizzando le valute ad alto rendimento come quelle australiana e canadese, mentre l'euro sembra riuscire a mantenere i precedenti guadagni. Fra i dati pubblicati da Pechino, particolarmente negativo è risultato quello sull'export di febbraio che ha mostrato un calo a sorpresa del -18,1% tendenziale contro attese per +6,8%. "Le cifre sull'export cinese sono il driver principale questa mattina, si può vedere come 'l'Aussie' e il dollaro canadese siano entrambi sotto pressione" dice Alvin Tann, strategist di Societe Generale a Londra. Attorno alle 10,15 l'euro vale 1,5360/67 dollari australiani con un rialzo di quasi lo 0,5%. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3891/94 1,3876 DOLLARO/YEN 103,33/34 103,25 EURO/YEN 143,54/57 143,29 EURO/STERLINA 0,8323/27 0,8300 ORO SPOT 1.333,91/4,68 1.339,84/40,65 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia